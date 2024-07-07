t.me/ЛуганскИнформЦентр Z В Луганске с почестями захоронили останки 20 российских военных, личности которых все еще устанавливают, сообщили на сайте Луганского информационного центра.
В Луганске с почестями захоронили 20 неизвестных военных, погибших в СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А нас всё пичкают бодрыми рапортами о потерях в рядах ВСУ.. но вдруг оказывается, что сотни российских погибших солдат остаются безымянными. Как такое возможно, что поисковики обгаруживают безымянные захоронения? Какое вокнное руководство, и как допустило, что погибшие бойцы не получили не только достойных могил, но и оказались безымянными, то-есть не нужными своей стране?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии