Константин Самарин

А нас всё пичкают бодрыми рапортами о потерях в рядах ВСУ.. но вдруг оказывается, что сотни российских погибших солдат остаются безымянными. Как такое возможно, что поисковики обгаруживают безымянные захоронения? Какое вокнное руководство, и как допустило, что погибшие бойцы не получили не только достойных могил, но и оказались безымянными, то-есть не нужными своей стране?