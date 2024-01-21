Российские военные улучшили позиции на артемовском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на артемовском направлении, увеличив так называемую «серую зону» между своими позициями и местоположением Вооруженных сил Украины, рассказал командир группы спецназа на данном направлении в разговоре с РИА Новости.
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