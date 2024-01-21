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Российские военные улучшили позиции на артемовском направлении

Российские военные улучшили позиции на артемовском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на артемовском направлении, увеличив так называемую «серую зону» между своими позициями и местоположением Вооруженных сил Украины, рассказал командир группы спецназа на данном направлении в разговоре с РИА Новости.

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