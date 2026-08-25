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Dior Cigale - новая любимая сумка Рианны и Тейлор Свифт

Dior Cigale - новая любимая сумка Рианны и Тейлор Свифт

У Dior появилась новая претендентка на статус культовой сумки. Dior Cigale, созданная Джонатаном Андерсоном, впервые появилась в коллекции сезона весна–лето 2026 и сразу обозначила главное направление новой эпохи Дома: обращаться к архивам, чтобы превращать их в современные объекты желания.

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