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"Не в русском стиле": В Краснодарском крае отметили день города. Празднику предали турецкую и армянскую атмосферу

"Не в русском стиле": В Краснодарском крае отметили день города. Празднику предали турецкую и армянскую атмосферу

Avia.pro - СМИ В Краснодарском крае состоялось нечто поистине уникальное – день города Апшеронск, где, по удивительному стечению обстоятельств, праздник вроде бы был городским, но ощущался больше как нечто совсем чужое.

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Комментарии
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евгений никитин
Пора вводить генерал-губернаторов. Власть в региона должна находиться в руках военных до тех пор пока не наведут порядок с диаспорами и чиновниками лоббирующими интересы мигрантов.
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2 час.
антонина завадская
Автор, учите русский язык: прЕдали и прИдали -слова, имеющие разное значение. Хотя слово прЕдали можно отнести к содержанию статьи: руководство города Апшеронск предало своих жителей, предало граждан России, страну. Мы многонациональная страна. Ничего не имею против девушек в армянских костюмах, но только если рядом будут девушки в русских сарафанах и представители других народов, проживающих в городе, в своих национальных костюмах.
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
Наверное у них мэр армян
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1 час.

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