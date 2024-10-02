"Не в русском стиле": В Краснодарском крае отметили день города. Празднику предали турецкую и армянскую атмосферу

Пора вводить генерал-губернаторов. Власть в региона должна находиться в руках военных до тех пор пока не наведут порядок с диаспорами и чиновниками лоббирующими интересы мигрантов.

антонина завадская

Автор, учите русский язык: прЕдали и прИдали -слова, имеющие разное значение. Хотя слово прЕдали можно отнести к содержанию статьи: руководство города Апшеронск предало своих жителей, предало граждан России, страну. Мы многонациональная страна. Ничего не имею против девушек в армянских костюмах, но только если рядом будут девушки в русских сарафанах и представители других народов, проживающих в городе, в своих национальных костюмах.