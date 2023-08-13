Прилетело, куда надо! Русские ракеты накрыли «жирную» цель

СССР-РоссияВоенное делоПодписатьсяПрилетело, куда надо! Русские ракеты накрыли «жирную» цельКрылатая ракета уничтожила отель для на`мников Reikartz в Запорожье. Кадры с места прилёта выложил военкор Котенок.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр СалтановскийНе кисло так прилетело, результат впечатляет, почаще так бы и по самому куйЕву, по укрорейховским администрациям городов и объяснять укроДебилам за что прилетело и ещё в случае чего прилетит!Ответить5 час.
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