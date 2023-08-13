СССР-Россия

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Прилетело, куда надо! Русские ракеты накрыли «жирную» цель

Прилетело, куда надо! Русские ракеты накрыли «жирную» цель

Крылатая ракета уничтожила отель для на`мников Reikartz в Запорожье. Кадры с места прилёта выложил военкор Котенок.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Не кисло так прилетело, результат впечатляет, почаще так бы и по самому куйЕву, по укрорейховским администрациям городов и объяснять укроДебилам за что прилетело и ещё в случае чего прилетит!
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5 час.

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