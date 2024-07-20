Трамп снял повязку с уха, ставшую символом его поддержки после покушения

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, появился без белой повязки на правом ухе, ставшей символом его поддержки после покушения.
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