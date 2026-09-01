ЦБ ожидает большей предсказуемости на топливном рынке к октябрю

Банк России рассчитывает, что ситуация на российском топливном рынке станет более стабильной и предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке.
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