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Как русские моряки первыми сошли на берег Японии

Как русские моряки первыми сошли на берег Японии

﻿﻿Привет, дорогой читатель! Где мы только не ездили с тобой! Нас с тобой качало на корабле в страшную бурю, мы познакомились с аборигенами и даже были на холодном, суровом севере! В этом посте мы расскажем вам, как русские моряки открыли Японию.

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