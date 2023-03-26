Как русские моряки первыми сошли на берег Японии

﻿﻿Привет, дорогой читатель! Где мы только не ездили с тобой! Нас с тобой качало на корабле в страшную бурю, мы познакомились с аборигенами и даже были на холодном, суровом севере! В этом посте мы расскажем вам, как русские моряки открыли Японию.