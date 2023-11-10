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Esquire.kz о QVI Vаcаy

Популярный журнал рассказал о старте работы в Казахстане платформы онлайн-бронирования QVI Vаcаy. В том числе в статье сообщается о сути каждого из трех вариантов сервиса – для «новичков», «исследователей» и «искателей приключений»; чем они отличаются по количеству предоплаченных ночей, размеру скидки, числу купонов.

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