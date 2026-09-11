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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о четырех финалах подряд на US Open: «Я просто обожаю Нью-Йорк. Меня заряжает энергия этого города»

Арина Соболенко поделилась настроем на финал US Open против Елены Рыбакиной . – Ты недавно говорила, что после Australian Open научилась лучше отключаться от внешнего шума.

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