Куда могут отправить, если подписать контракт на СВО и удастся ли выбрать место службы

Подписание контракта на участие в специальной военной операции (СВО) – достаточно непростое решение, поэтому не удивительно, что многие задаются вопросом о том, куда их отправят, если решиться на такой шаг.
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