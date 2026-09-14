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Минобороны Индии отметило снижение численности войск КНР у спорной границы

Минобороны Индии отметило снижение численности войск КНР у спорной границы

Численность китайских военнослужащих, дислоцированных вдоль спорной Линии фактического контроля (LAC) на границе с Индией, в 2025 году сократилась, 14 сентября сообщает Hindustan Times со ссылкой на отчет министерства обороны страны.

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