Минобороны Индии отметило снижение численности войск КНР у спорной границы

Численность китайских военнослужащих, дислоцированных вдоль спорной Линии фактического контроля (LAC) на границе с Индией, в 2025 году сократилась, 14 сентября сообщает Hindustan Times со ссылкой на отчет министерства обороны страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым