В МИД России раскрыли детали договора о гарантиях безопасности Москвы и Минска

В российско-белорусском договоре о гарантиях безопасности будет подтверждена готовность использовать все имеющиеся средства в ответ на внешнюю агрессию, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
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