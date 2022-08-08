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«РВ»: Ночные бои в ДНР – украинские боевики несут большие потери

«РВ»: Ночные бои в ДНР – украинские боевики несут большие потери

Бои в Донецкой народной республике продолжаются даже в ночное время. Штурмотряды, разведка и артиллерия союзных войск армии Российской Федерации и Народной милиции ЛДНР работают сообща, вынуждая украинских боевиков отступать с тяжелыми потерями.

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