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Сергей Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ

Ваш браузер не поддерживает видео. Выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ IX созыва проходят по всей стране 18, 19 и 20 сентября.

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