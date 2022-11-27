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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану», «Зенит» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. «Енисей» примет в Красноярске «Астану» из Казахстана.

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