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Царьград

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ЕС выделит Украине €3,3 млрд на ракеты и беспилотники

ЕС выделит Украине €3,3 млрд на ракеты и беспилотники

Севим Дагделен из партии BSW критиковала решение ЕС выделить Киеву €3,3 млрд на ракеты и дроны, отметив, что значительная доля этих средств поступает из налогов немцев.

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