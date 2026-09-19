ЕС выделит Украине €3,3 млрд на ракеты и беспилотники

Севим Дагделен из партии BSW критиковала решение ЕС выделить Киеву €3,3 млрд на ракеты и дроны, отметив, что значительная доля этих средств поступает из налогов немцев.
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