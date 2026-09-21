Никакого майонеза и тяжелых соусов: рецепт хрустящего салата из пекинской капусты с горчичной заправкой

Салат из пекинской капусты – это легкое, сочное и хрустящее блюдо, которое можно приготовить из простых продуктов без долгой работы на кухне.
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