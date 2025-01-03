Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет "земляные" зодиака в 2025-ом году.