Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет "земляные" зодиака в 2025-ом году.
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