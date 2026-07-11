НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Видео с кривляющимся братом Ямаля, снятое комментатором Чепуриным, попало в крупнейший футбольный паблик 433. Ролик набрал 35 млн просмотров

Видео с кривляющимся младшим братом нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, снятое комментатором Okko и WINLINE Медиалиги Павлом Чепуриным, попало в крупнейший футбольный паблик 433.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии