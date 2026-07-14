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Экс-футболиста сборной Турции Кахведжи заподозрили в избиении супруги

Экс-футболиста сборной Турции Кахведжи заподозрили в избиении супруги

Бывший футболист сборной Турции Нихат Кахведжи подозревается в избиении супруги. «Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан после заявления о предполагаемом домашнем насилии», — говорится в сообщении телеканала CNN Türk.

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