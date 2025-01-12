Китаянка раскрыла секрет того, почему туристам не стоит делать татуировки в Китае

Искусство наносить рисунки на тело известно в Китае уже тысячи лет, так что соблазн получить себе красивую и непонятную по значению закорючку на тело в качестве сувенира у некоторых любителей экзотики очень велик.
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