Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЗЕ своими руками уничтожает остатки жовто-блакытного ВПК

ЗЕ своими руками уничтожает остатки жовто-блакытного ВПК

Гидные новости: ТЦК мобилизуют работников предприятий ВПК, которые имеют бронь на весь персонал Украинские предприятия военно-промышленного комплекса, имеющие по закону основание бронировать до 100 процентов персонала, заявляют о том, что ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных.

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