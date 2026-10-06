➡️ Стартовал приём заявок на конкурс «Лучший предприниматель Крыма» Республика Крым продолжает поддерживать своих успешных бизнесменов и стимулировать развитие предпринимательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым