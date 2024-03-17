Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

В столице фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах Как сообщает замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, политолог Александр Асафов, после первых двух дней голосования на выборах президента России в столице отмечается необычайно высокая активность жителей города.