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Людмила Бабушкина: в Свердловской области установят квоту по приему на работу участников СВО

В региональном парламенте готовят поправки в закон «О занятости населения Свердловской области». Для работодателей с численностью сотрудников свыше 100 человек предлагают ввести квоту в один процент от среднесписочного состава для трудоустройства граждан, участвовавших в СВО, отражении вооруженного вторжения или в провокациях на границе РФ и прилегающих территориях.

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