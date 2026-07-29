Людмила Бабушкина: в Свердловской области установят квоту по приему на работу участников СВО

В региональном парламенте готовят поправки в закон «О занятости населения Свердловской области». Для работодателей с численностью сотрудников свыше 100 человек предлагают ввести квоту в один процент от среднесписочного состава для трудоустройства граждан, участвовавших в СВО, отражении вооруженного вторжения или в провокациях на границе РФ и прилегающих территориях.