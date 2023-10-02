Электричка на Сосново сбила на путях у Пискарёвки мужчину в наушниках

Пострадавший скончался в карете скорой помощи. На территории железнодорожной станции Пискарёвка 40-летний мужчина решил перейти пути в неположенном месте в наушниках, попав под колёса электрички на Сосново.
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