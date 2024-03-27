Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся

Natalija Osminina

Вот видишь, Надя,... Макрон выполнил приказ Лондона-напугал европейцев. Теперь надо ждать смены элит, благо весь 2024-ый год чрезвычайно богат на выборы. Элиты то почти все ПОДДЕРЖАЛИ (кроме Орбана)!! А простой народ (электорат) перепугался. В этом вся и фишка))).