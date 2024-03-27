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Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся

Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся

   ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ   Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся Ставка на мигрантов не срабатывает, так как в своём большинстве они поддерживают Россию На фоне громогласных призывов лидеров стран НАТО объявить крестовый поход на Россию из армий ведущих военных держав Европы начали разбегаться солдаты.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот видишь, Надя,... Макрон выполнил приказ Лондона-напугал европейцев. Теперь  надо ждать смены элит, благо  весь 2024-ый год  чрезвычайно богат на выборы.  Элиты то почти все ПОДДЕРЖАЛИ (кроме Орбана)!! А простой народ (электорат) перепугался. В этом вся и фишка))).
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2 час.
НН
Надежда Никитина
Приветствую. Наши в городе. Ждем смены с нетерпением.
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57 мин.
Natalija Osminina
Что -то там назревает. Похоже готовят к распаду. Ну, хоть с Европой Россия разберется. Украина дойдет своим ходом. Теперь надо с мигрантаи России справиться.
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22 мин.

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