ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся Ставка на мигрантов не срабатывает, так как в своём большинстве они поддерживают Россию На фоне громогласных призывов лидеров стран НАТО объявить крестовый поход на Россию из армий ведущих военных держав Европы начали разбегаться солдаты.
Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся
Комментарии
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Natalija Osminina
Вот видишь, Надя,... Макрон выполнил приказ Лондона-напугал европейцев. Теперь надо ждать смены элит, благо весь 2024-ый год чрезвычайно богат на выборы. Элиты то почти все ПОДДЕРЖАЛИ (кроме Орбана)!! А простой народ (электорат) перепугался. В этом вся и фишка))).
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2 час.
НН
Надежда Никитина
Приветствую. Наши в городе. Ждем смены с нетерпением.
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57 мин.
Natalija Osminina
Что -то там назревает. Похоже готовят к распаду. Ну, хоть с Европой Россия разберется. Украина дойдет своим ходом. Теперь надо с мигрантаи России справиться.
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22 мин.
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