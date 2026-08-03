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Аргументы и Факты

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В Госдуме предупредили о провокациях перед выборами

В Госдуме предупредили о провокациях перед выборами

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что перед выборами готовятся провокации с участием специально обученных за рубежом «лженаблюдателей».

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