❕Аксёнов: Работы по асфальтированию и укладке дорожного покрытия в Крыму переносятся на 2027 год из-за увеличения расходов на оборону Глава РК Сергей Аксёнов в рамках совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях региона сообщил, что ряд запланированных мероприятий, включая асфальтирование и укладку дорожного покрытия, переносится на 2027 год.