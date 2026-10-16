❕Аксёнов: Работы по асфальтированию и укладке дорожного покрытия в Крыму переносятся на 2027 год из-за увеличения расходов на оборону Глава РК Сергей Аксёнов в рамках совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях региона сообщил, что ряд запланированных мероприятий, включая асфальтирование и укладку дорожного покрытия, переносится на 2027 год.
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