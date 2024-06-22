«Эдмонтоном» разгромил «Флориду» и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду в финале Кубка Стэнли и сравнял счет в серии. Ранним утром 22 июня в Эдмонтоне завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон» принимали «Флориду Пантерз».