«Эдмонтоном» разгромил «Флориду» и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду в финале Кубка Стэнли и сравнял счет в серии. Ранним утром 22 июня в Эдмонтоне завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон» принимали «Флориду Пантерз».
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