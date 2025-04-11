В Краснодаре открылась выставка памяти известного знатока древнерусского искусства

Выставка «ХОРУГВЕНОСЕЦ ЛЮБВИ: «… слушать ангелов свирель» проходит в музее имени Коваленко и посвящена памяти Заслуженного деятеля искусств РФ, доктора искусствоведения, профессора, академика Российской академии художеств Анны Рындиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии