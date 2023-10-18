Глава ЕК фон дер Ляйен: виновных в ударе по больнице в Газе нужно наказать

Виновных в ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа необходимо наказать. С таким призывом выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, ее заявление опубликовала пресс-служба ЕК.
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