«Паучья качалка»: как Том Холланд подготовился к роли Человека-паука

Подготовка Тома Холланда к съемкам 2026 года стала эталоном функционального тренинга. Соцсети Тома Холланда, фото: Legion MediaК выходу «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) в 2026-м Том Холланд снова заметно прибавил в физической форме.