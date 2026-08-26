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«Паучья качалка»: как Том Холланд подготовился к роли Человека-паука

«Паучья качалка»: как Том Холланд подготовился к роли Человека-паука

Подготовка Тома Холланда к съемкам 2026 года стала эталоном функционального тренинга. Соцсети Тома Холланда, фото: Legion MediaК выходу «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) в 2026-м Том Холланд снова заметно прибавил в физической форме.

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