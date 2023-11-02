Вслед за Москвичом заговорили о возрождении еще одного советского бренда

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона считает, что в регионе есть все возможности для того, чтобы восстановить машиностроительное производство и даже возродить легендарный Запорожец.
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