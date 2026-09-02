Премьеры на подходе. Готовы аплодировать

Иркутская публика после серии амбициозных театральных анонсов рассчитывает на яркий, содержательный, красивый сезон.
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