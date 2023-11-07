Певица Ани Лорак рискует угодить в новый грандиозный скандал. Артистка, много лет выступающая в России и давно ставшая изгоем на родине, умудрилась подорвать доверие собственных поклонников.
«Вот там и пой»: Ани Лорак заклеймили позором за шикарный отпуск на деньги россиян
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
В провинции концерт знаменитости - это целое событие, не то что в Москве, где кроме них полно всяких развлечений. Поэтому не судите людей, ведь кроме Лорак в концерте учавствуют и другие артисты. Да и хватит еп порицать. Своим выбором остаться в России она стала предателем для Украины. Представьте какое колоссальное давление она испытывает от ВСУ. И здесь предатель, и там предатель. Нужно уже успокоиться и оставить ее впокое.
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Да да... Только как это, "успокойтесь"? Предатель - это навсегда. Он и в Африке тоже - предатель...
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1 д.
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