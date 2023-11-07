Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    есть выборы, нет выборы, - это безразлично. при любом выборе раскол неизбежен, он уже в повестке. да и о каком сроке ...«Иллюзия демократ...
  • Светлейший
    «Похож на наркомана», действует как наркоман, говорит и думает как наркоман, значит он и есть нарик!«Похож на наркома...
  • Вовладар Даров
    Это бред, там нет ничего уже от вертолетов!ВСУ восстанавлива...

«Вот там и пой»: Ани Лорак заклеймили позором за шикарный отпуск на деньги россиян

«Вот там и пой»: Ани Лорак заклеймили позором за шикарный отпуск на деньги россиян

Певица Ани Лорак рискует угодить в новый грандиозный скандал. Артистка, много лет выступающая в России и давно ставшая изгоем на родине, умудрилась подорвать доверие собственных поклонников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
В провинции концерт знаменитости - это целое событие, не то что в Москве, где кроме них полно всяких развлечений. Поэтому не судите людей, ведь кроме Лорак в концерте учавствуют и другие артисты. Да и хватит еп порицать. Своим выбором остаться в России она стала предателем для Украины. Представьте какое колоссальное давление она испытывает от ВСУ. И здесь предатель, и там предатель. Нужно уже успокоиться и оставить ее впокое.
Ответить
1 д.
Уя
Уфимцев я
Да да... Только как это, &quot;успокойтесь&quot;? Предатель - это навсегда. Он и в Африке тоже - предатель...
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх