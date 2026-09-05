Сильный дождь и похолодание завтра 6 и 7 сентября.

Завтра похолодает до +10 ночью и до +17 днём. Меняется ветер и давление растёт. Готовься к переменам!Сегодня, 5 сентября, дневная температура воздуха составляет +16 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым