Собчак раскритиковала образ Иды Галич на премии журнала

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила внешний вид блогерши Иды Галич на премии журнала «ОК». Журналистка разместила снимок Галич в черном платье длины миди, верх которого состоял из матового обтягивающего бархата.
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