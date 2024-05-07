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В Калужской области открыли памятник "Воинам – участникам специальной военной операции"

В Калужской области открыли памятник "Воинам – участникам специальной военной операции"

6 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии памятника воинам СВО. В понедельник в деревне Кузьминичи Куйбышевского района прошла церемония открытия памятника "Воинам - участникам специальной военной операции" на территории мемориала у Варшавского шоссе.

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