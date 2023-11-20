«Ростех»: На базе «Смерча» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные РСЗО

На базе РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные реактивные системы залпового огня. Это следует из заявления индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.
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