«Ростех»: На базе «Смерча» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные РСЗО

На базе РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные реактивные системы залпового огня. Это следует из заявления индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.