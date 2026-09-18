Пьер де Голль: французы не верят СМИ из-за тоталитарной цензуры

Жители Франции не верят СМИ из-за тоталитарной цензуры. Об этом ТАСС заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
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