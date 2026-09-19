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Невеста

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Гостевой брак: взгляд изнутри на отношения без общего быта

Гостевой брак: взгляд изнутри на отношения без общего быта

Всё чаще замечаю, как привычные форматы семейной жизни уступают место альтернативным моделям. Одни пары сознательно отказываются от штампа в паспорте, другие — от совместного проживания, даже будучи официально женатыми.

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