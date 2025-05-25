Виктория Дайнеко прокомментировала новость о тайной женитьбе бывшего

Певец Алексей Воробьев по праву считался одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Связывать себя узами брака исполнитель не спешил, утверждая, что будет готов сыграть свадьбу не раньше, чем в 40 лет.
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