Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Марина Шулякова
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Виктория Дайнеко прокомментировала новость о тайной женитьбе бывшего

Виктория Дайнеко прокомментировала новость о тайной женитьбе бывшего

Певец Алексей Воробьев по праву считался одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Связывать себя узами брака исполнитель не спешил, утверждая, что будет готов сыграть свадьбу не раньше, чем в 40 лет.

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