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Решение о трансфере Эдерсона в «МЮ» еще не принято. Сообщалось, что сделка сорвалась после медосмотра (BBC)

Трансфер полузащитника Эдерсона в « Манчестер Юнайтед » находится под вопросом. Ранее появилась информация , что английский клуб отказался от приобретения хавбека «Аталанты» по результатам медицинского осмотра.

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