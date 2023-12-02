Раскрыт секрет гибридного внедорожника с защитой от подтоплений

Во все времена злейшим врагом автомобиля, среди прочего, была вода. Наш вторичный рынок знаком с машинами-«утопленниками», которые предприимчивые дельцы массово скупают за бесценок после наводнений в европейских странах.
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