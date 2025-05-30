Замминистра труда РФ решит проблемы свердловчан

Решить вопрос с бесплатным проездом людям с ограниченными возможностями до центров протезирования вне своего региона, а также сопровождающих участников СВО на реабилитацию не по линии Минобороны РФ, пообещал в ходе круглого стола в свердловском заксо замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.