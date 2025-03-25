В Совфеде заявили, что совместное заявление по итогам переговоров США и России не приняли из-за Киева

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. Совместное заявление по итогам недавних переговоров между Россией и США в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины, сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.