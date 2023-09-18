"Это не что иное как абсурд", - президент федерации мигрантов РФ, раскритиковал инициативу российского депутата

Мы за них только платим. У нас что, некому работать? Дайте людям достойную зарплату и очередь будет стоять.

с

сергей

Хрен ли толку писать, дискутировать, осуществлять это надо, а проплаченные политики этого не хотят. Президенту, очевидно, пофигу всё это,его прерогатива - внешняя политика. А кто будет заниматься мигрантами не известно. Собираются принять законы, а приезжим по фигу. У них свои законы. Дожили до " шириатского патруля" ,что орудует в Балашихе. Куда уж дальше!!!