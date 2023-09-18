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"Это не что иное как абсурд", - президент федерации мигрантов РФ, раскритиковал инициативу российского депутата

"Это не что иное как абсурд", - президент федерации мигрантов РФ, раскритиковал инициативу российского депутата

Politiki.net Имеет ли право вчерашний мигрант, а ныне наш соотечественник, право на личное оружие? Подобный вопрос, для депутата Госдумы Сергея Миронова не стоит.

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Мы за  них только платим. У нас что, некому работать? Дайте людям достойную зарплату и очередь будет стоять.
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20 мин.
с
сергей
Хрен ли толку писать, дискутировать, осуществлять это надо, а проплаченные политики этого не хотят. Президенту, очевидно, пофигу всё это,его прерогатива - внешняя политика. А кто будет заниматься мигрантами не известно. Собираются принять законы, а приезжим по фигу. У них свои законы. Дожили до &quot; шириатского патруля&quot; ,что орудует в Балашихе. Куда уж дальше!!!
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3 мин.
лл
лина любимцева
Федерация мигрантов в России?!! ЧТО ЭТО ЕЩЕ ТАКОЕ?!! СТРАНА в СТРАНЕ?!!  Что творится в России из-за позиции российских властей?!! Хвост в заднице распространен на все? Россияне никак не защищены?!!
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1 мин.

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