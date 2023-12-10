Пасечник посетил стенд ЛНР на выставке "Россия" и рассказал о развитии региона

РИА Новости/Кирилл Зыков Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 10 декабря посетил стенд ЛНР, представленный на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве и рассказал развитии региона.
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